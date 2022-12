El contundente consejo de Camila a Daniela sobre Thiago: "Él tiene 19 años y vos 26"

A horas de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio mantuvo una profunda charla con Daniela tras romper en llanto por la decisión que tomó Thiago –con quien comenzó una historia de amor- de salvar de la placa de nominados a su amigo, Alexis (más conocido como Conejo) en vez de a ella.

Así se vio en varios tweets que los fanáticos del programa de Telefe compartieron en Twitter: "Obviamente, te puede importar. Pero con lo que él sufrió antes, vos no tenés nada que ver. Vos ahora le podés brindar felicidad, tranquilidad y paz, que él capaz eso no lo tenía, pero no te sientas culpable. No estés así, divertite. Esto no lo vas a pasar nunca más", expresó la flamante hermanita.

Fue entonces que Daniela le compartió sus sentimientos por el joven: "Es un pibito que vino a volarme el bocho, me vuela todo. Aparte de eso, tenemos una conexión de la hostia y eso también me lleva a otro mundo".

Camila: "Thiago tiene 19 años y vos 26, lo manejás así. Pero como vos le demostraste demás, se puso así. Cualquier pibe se pone así. Un pibe de 19 años se muere por estar con una piba de 26 pero cuando alguien se le pega mucho, se aleja". G-plus

"Él tiene 19 años y vos 26, lo manejás así. Pero como vos le demostraste demás, se puso así. Cualquier pibe se pone así. Yo a él no lo conozco y no te puedo decir nada, pero por lo que me estás contando... un pibe de 19 años se muere por estar con una piba de 26 pero cuando alguien se le pega mucho, se aleja", insistió Camila.

Daniela: "Thiago es un pibito que vino a volarme el bocho, me vuela todo. Aparte de eso, tenemos una conexión de la hostia y eso también me lleva a otro mundo". G-plus

Y cerró, contundente: "Vos estás atrás de él, pero cuando dejes de estar atrás de él, lo tenés atrás tuyo. Además, vos sos re linda piba. Está bien que de esta casa ya no te parece nadie lindo pero listo, vos también querés vivir afuera. Yo haría eso".

Le re subio el ánimo a Daniela diciéndole que disfrute banco esto #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/0k2CQUjdbB — Antø (@dreamxkarla) December 16, 2022

primeras horas de camila en la casa y ya le tiró la posta a daniela por ESTAR ATRAS DE THIAGO, aaaaa ya me cayó bien por decirle VERDADES #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/jdBO2Toxb7 — lautaro 🇦🇷 (@itslautrolo) December 16, 2022

daniela no puede ser terribles indirectas te tiro camila y vos vas atrás de el again aaaaa #gh22 #gh2022 pic.twitter.com/JkUkh5gbqy — lurdez (@luvmarcosgh_) December 16, 2022

THIAGO TOMÓ SU DECISIÓN Y ELIGIÓ A ALEXIS POR SOBRE DANIELA PARA QUE QUEDE AFUERA DE LA PLACA DE NOMINADOS EN GRAN HERMANO

Luego de que Agustín Guardis se convierta en el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Daniela, Alexis, Romina y Julieta son los nuevos nominados de esta semana.

Sin embargo, después de haberse convertido en el líder de la semana después de un exigente desafío donde puso a prueba su destreza en un mano a mano con Nacho, Thiago tuvo la posibilidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa.

En medio de las expectativas sobre qué iba a decidir, teniendo en cuenta que se puede ir uno de sus mejores amigos, Alexis –más conocido como Conejo- o su pareja, Daniela, el joven dio a conocer su decisión.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Thiago tomó la palabra en vivo y le mandó un mensaje a su padre, tras enterarse que estuvo preso

“Voy a salvar a Conejo”, expresó Thiago despertando la angustia de su novia quien no pudo emitir comentarios y rompió en llanto frente a sus amigas.