Contundente aclaración de Silvina Escudero tras ser vinculada a Mariano Martínez: "Estoy conociendo a alguien"

A fines del año pasado, luego de algunas idas y vueltas, Silvina Escudero regresó a la soltería tras terminar su relación de pareja con Federico, joven con quien compartió cuatro años de amor.

Sin embargo, los asuntos del corazón la convirtieron en noticia, tras ser vinculada sentimentalmente con Mariano Martínez, luego de que el actor fuera a Los Mammones, programa en el que la bailarina oficia de panelista.

Desde ese día, los guiños y las coincidencias en las redes sociales llevaron a Juariu a poner en escena la versión amorosa. Luego el rumor se potenció con la presencia de un misterioso caballero, muy parecido a Mariano, detrás de cámara en el programa de Jey Mammon.

Sin ánimo de alimentar las versiones, tanto el actor como la bailarina negaron el inicio de una relación afectiva entre ellos. Después, para marcar la cancha con más contundencia, Silvina le dio una nota a Intrusos y aseguró, con firmeza: "No estoy de novia, pero estoy conociendo a alguien. Estoy conociendo a una persona. Uno no tiene que contar algo cuando no tiene las cosas claras".

Respecto al potencial romance con Martínez, Escudero concluyó: "Nunca salí a tomar ni una taza de café con Mariano Martínez".