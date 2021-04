Controversial declaración de Julia Mengolini sobre el consumo de marihuana: "Fumé porro todo el embarazo"

En noviembre de 2018, a casi dos años de casarse con el periodista Federico Vázquez, Julia Mengolini anunció en Instagram que estaba embarazada. Nueve meses después, fruto de ese amor, nació Rita.

Faltando pocos días para que su hija cumpla dos años, la periodista reflexionó sobre el consumo de marihuana, justamente, el 20 de abril, Día Internacional del Cannabis, y generó una fuerte controversia al relatar su experiencia durante la gestación.

"¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el orto durante nueve meses, porque a mí me resultó curativa", comenzó diciendo Julia en el programa radial Segurola y Habana.

Luego continuó con su relato: "Hay un malestar propio del embarazo, muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, yo había regalado un frasco lleno de cosas lindas que tenía, porque había quedado embarazada, pero después me acordé que quedaba uno suelto".

Lejos de querer aconsejar su accionar, Mengolini continúo relatando su vivencia: "Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije esto no le puede hacer mal a Rita. Y le di dos secas y salió el sol, se me fue el malestar en dos segundos. Yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. Y esto no es una recomendación, imaginen que no voy a animarme a recomendar esto, pero nunca sentí que le podía hacer mal a Rita, sino que me podía hacer muy bien a mí".

Intuyendo el rebote que podrían tener sus palabras, Julia Mengolini agregó: "Lo que puedo decir es que, de acuerdo a los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir ‘esto hace mal’. Todos estaban basados en encuestas. No está la comprobación de que el THC traspasa la placenta. No hay ninguna comprobación científica de esto. Hay encuesta de madres que dicen cómo les salieron los hijos. Entonces uno dice ‘si la marihuana no le hace mal a nadie’. Por ahí es un poco irresponsable lo que estoy diciendo. Es mi experiencia y nada más. Yo les hice las consultas a las personas que tenían algo para decirme".