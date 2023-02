El contraataque de Yanina Latorre después de que Estefi Berardi la criticó por un asado durante la cuarentena

Cuando en LAM contó Yanina Latorre que durante la cuarentena estricta por el coronavirus escondió en su camioneta a Lizardo Ponce, Santi Maratea y Martín Cirio para hacer un asado en su casa, Marcela Feudale la criticó. Pero fue Estefi Berardi, que sigue enfrentadísima a ella y estaba ausente ese día, quien salió a recriminarle su actitud desde las redes… ¡y la histórica “angelita” no se quedó callada!

“Opino lo que opina todo el país. Criticaba al presidente, pero ella hacía lo mismo”, respondió la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs), súper filosa desde las stories de Instagram cuando aceptó responder preguntas de sus seguidores en Instagram.

“Lo peor es que lo cuenta como si fuese algo gracioso”, se despachó la bailarina, quien está enfrentadísima con su compañera del ciclo de América desde el escándalo con Fede Bal y los chats que se filtraron siéndole infiel a su novia, Sofía Aldrey.

"Criticaba al presidente, pero ella hacía lo mismo. Lo peor es que lo cuenta como si fuese algo gracioso". G-plus

YANINA LATORRE SALTÓ CONTRA ESTEFI BERARDI POR CUESTIONAR QUE ROMPIÓ LA CUARENTENA PARA HACER UN ASADO

A través de su cuenta de Twitter, Yanina no se quedó callada. “Ja, ja, ja. El día que sirvas para algo, hablamos. Ni siquiera sos funcional al programa”, lanzó, filosísima.

Más sobre este tema Filoso comentario de Yanina Latorre sobre Estefi Berardi tras el escándalo con Fede Bal: "Es una mentirosa"

“Y sabes que tengo algo, no soy zorra… Siempre cuento la verdad, aunque no me favorezca”, señaló Yanina, quien viene de varios enfrentamientos con Estefi.

Más sobre este tema Estefi Berardi volvió a la carga contra Laurita Fernández: "Me bloqueó y lo bien que me fue"

“Y no seas hipócrita. ¿Quién no se mandó un moco en cuarentena? Y la atrevida me compara con el presidente”, se despachó.

Más sobre este tema Fernando Burlando, el abogado de Estefi Berardi, no descarta denunciar a Sofía Aldrey: "Nuestro objetivo es ver lo que se filtró"

Fotos: Twitter