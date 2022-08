Continúa el cruce entre Wanda Nara y las empleadas domésticas uruguayas: "Carmen sabe de cosas de infidelidad"

Wanda Nara aún sigue en conflicto con Carmen Cisnero, su exempleada doméstica que fue denunciada por Cinthia Fernández.

En medio del escándalo por el audio viral de la señora dedicándoles un repudiable comentario racista a las hijas de la panelista de Momento D, habló Daiana Carolina González.

La mujer, titular de las empleadas domésticas uruguayas, trató de "inhumana y nefasta" a la pareja de Mauro Icardi, quien no le habría pagado en tiempo y forma a Carmen, además de supuestamente haberla dejado "varada" en Europa.

QUÉ DIJO LA TITULAR DE LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS URUGUAYAS CONTRA WANDA NARA

"Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable y no es algo puntual contra Wanda, solo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella, pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente", dijo Daiana en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además de remarcar que quieren charlar con el Presidente sobre los derechos de las empleadas domésticas, la titular cerró afirmando que para ella Carmen está "amenazada".

"Se metió con mucha gente Wanda y no solamente con Carmen, eso también lo estamos defendiendo, en la familia Icardi hay mucha violencia y en ese entorno, hay cosas que Carmen sabe de infidelidad que no quiere hablar, Carmen para mí está amenazada y tiene miedo", sentenció.

¿Qué dirá Wanda?