El consejo de Pampita a Emily Lucius tras las críticas por su paso por El Hotel de los Famosos

El hermetismo de Emily Lucius desde que se fue de El Hotel de los Famosos, a raíz de las fuertes críticas y duros comentarios en redes sociaels, ameritó la reflexión de Pampita.

"Un consejo sería que aparezca. Que de su versión de las cosas", sugirió la conductora del reality de eltrece en Socios del Espectáculo.

Y continuó: "Dejar pasar y que se agranden las cosas no sé si es tan bueno. Hay que descomprimir, enfrentarlo, mostrarse como uno es. (…) Hay que descomprimir rápido".

Al final, Pampita explicó qué haría ella en el lugar de Emily Lucius: "Lo mejor que podría hacer es salir, contar lo que está transitando. Mostrarse humana. Si lo está pasando mal, también decirlo porque hay un montón de gente que la sigue. Hay que darse cuenta que es un juego que termina, y termina".

EL ANÁLISIS DE PAMPITA SOBRE EL PASO DE EMILY LUCIUS POR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Por otra parte, Pampita se refirió a la edición en el reality: "La edición no puede hacer que digas cosas que no dijiste o que te muevas de una manera que no es cosas que no sos", razonó sobre la hermana menor de Belu Lucius.

"La edición es lo que es. No hay bajada de línea, nadie quiere perjudicar o beneficiar otro. Para nada", cerró Pampita.