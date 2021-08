Se conoció quién tomó la decisión en la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Fue él"

Benjamín Vicuña anunció su separación de la China Suárez este viernes por la mañana y Yanina Latorre reveló que fue él quien tomó la decisión de poner fin a su romance. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista contó los motivos por los que el actor decidió terminar su relación con la esposa.

“¿Quién tomó la decisión?”, indagó Ángel de Brito en la emisión de eltrece y la angelita reveló: “Él tomó la decisión. Ahora está todo bien y están en paz, no se odian. Era la convivencia el problema, de hecho cada vez que a Benjamín le tocaba estar con los hijos que tuvo con Pampita, en vez de ir al country con la China, se iba ahí también por un tema de orden”.

Luego, Yanina explicó que a pesar de que hay amor entre Vicuña y Eugenia, ambos son muy distintos y no funcionaron para la convencia: “Para él vivir con la China es un quilombo, nunca está nada organizado, no está la comida, no está la ropa de los chicos, la de él. Y no sé si está bien o mal, son elecciones de cada uno de la forma de vivir”.