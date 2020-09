Se conoció por qué Moria Casán y Nacha Guevara habrían terminado su amistad: "Le dio vuelta la muñeca"

Parece que La gran depresión, la obra que protagonizaban Moria Casán y Nacha Guevara en la calle Corrientes, se llevó puesta una fuerte amistad que se potenció en el Bailando y hoy donde ambas son jurados de Cantando 2020 parecería haber quedado en el pasado. En El run run del espectáculo, el ciclo de Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, revelaron las internas que terminaron con el vínculo.

El director Mariano Dossena, quien trabajó en el coacheo actoral de la obra luego de la salida de la directora Corina Fiorillo, apuntó con todo contra Nacha, quien terminó dirigiendo la comedia. "Yo no lo tomo personal pero es muy infumable. No así con Moria que es extraordinaria y la quiero muchísimo”, aseveró.

"Nacho le agarró la mano a Moria, la da vuelta la muñeca y los dedos doblándoselos todos hasta que soltó el arma por la fuerza que le hizo. Moria queda totalmente descolocada porque eso no estaba en la escena. Fue tremendo". G-plus

“No es algo nuevo, lo mío fue breve pero muy desagradable. Muy infumable sus malos modos y sus destratos hacia todos. No fue un buen proceso, ni antes que yo entrara ni después. Tenía una energía muy oscura esa mujer", sostuvo Dossena, mientras que los periodistas contaron que el mal clima laboral terminó en varios despidos y en que la relación entre las protagonistas se tensara aún más.

Más sobre este tema Tremenda pelea de Moria Casán con Nacha Guevara en Cantando 2020: "Yo te puedo dar clases a vos"

"En el teatro nadie podía aguantar las exigencias de Nacha Guevara. Nacha y Moria estuvieron a punto de no debutar, porque Nacha echa a Corina Fiorillo, la directora original”, aseguró Lio, además de contar que la obra estuvo a punto de levantarse antes de su estreno y fue Moria quien quiso continuar para no perder los meses de ensayo. "Nacha no siendo la directora original quería meter modificaciones. También 'rajó' a dos vestuaristas, chicas que están dispuestas a hablar", detalló.

"No solo el dolor por la actitud de Nacha, sino porque Moria no podía acreditar lo que pasaba y cómo se sentía físicamente". G-plus

Sin embargo, el quiebre total en la amistad de las figuras, y que se vio en el Cantando en un tremendo cruce al aire, se desató por un acto violento de Nacha con Moria arriba del escenario. "En un pasaje de la obra la señora Moria Casán agarra un revolver que es parte de la obra. Moria apunta a Nacha Guevara y en las veces anteriores la apuntaba muy cerca. En esta situación saca el arma, le apunta y se va un pasito más adelante tocándole la espalda. Automáticamente, le agarra la mano a Moria, la da vuelta la muñeca y los dedos doblándoselos todos hasta que suelta el arma por la fuerza que le hizo. Se cae el arma y Moria queda totalmente descolocada porque eso no estaba en la escena. Fue tremendo. No solo el dolor por la actitud de Nacha, sino porque Moria no podía acreditar lo que pasaba y cómo se sentía físicamente”, revelaron.

"Al día siguiente Nacha llegó y se encerró en el camarín. Prendió sahumerios y no quiso hablar con nadie". G-plus

“Al día siguiente Nacha llegó y se encerró en el camarín. Prendió sahumerios y no quiso hablar con nadie. Nosotros contamos lo que la gente de adentro del teatro dice", finalizaron sobre el polémico momento que terminó en el final de la amistad entre Nacha Guevara y Moria Casán.