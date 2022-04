Conocé a Nacho Di Marco, el galán que triunfa en Perú y será parte de Argentina, tierra de amor y venganza 2

Argentina, tierra de amor y venganza, o ATAV como también se la conoció, volverá en 2022 a la televisión luego de su exitosa primera temporada. Una nueva historia y un nuevo elenco habrá en esta segunda vuelta que estará situada en los años ochenta. El actor argentino Nacho Di Marco, quien hoy triunfa en Perú, será uno de los nuevos galanes.

Socios del espectáculo presentó a Juan Ignacio como una de las caras que presentará la telenovela en su nueva temporada, de la que se solo se conoce que transcurrirá en los ochenta en el mundo del teatro de revista, tendrá una historia de amor muy fuerte entre dos hombres y una cruda trama sobre violencia de género.

Hasta el momento, según contaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, están confirmados en el elenco Gloria Carrá, Juan Gil Navarro y Federico D’Elia.

NACHO DI MARCO, UN GALÁN ARGENTINO DE EXPORTACIÓN QUE VUELVE PARA ATAV

“Será uno de los nuevos galanes de esta tira. Así como vino Albert Baró”, aseguró Lussich, sobre el actor que es parte de Junta de vecinos, una exitosa comedia en el país. Mientras que en Argentina actuó en Simona, en Golpe al corazón, Las Estrellas, Esperanza Mía, entre otras.

En diciembre del año pasado, hablaba de su romance con la actriz chilena Catalina Vallejos. “No sé si me veo casándome, pero sí siendo padre en un futuro lejano, porque aún no está en mis planes inmediato. Me gustaría formar una familia”, aseguró.

