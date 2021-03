Connie Ansaldi sufrió un accidente doméstico y mostró su mano vendada: "Me quemé con la buclera"

Contenta por el festejo que organizó con sus mejores amigos, Connie Ansaldi quiso hacerse los rulos con la buclera para lucir espléndida. Sin embargo, no manejó bien el aparato y terminó con la mano quemada. Dolorida pero agradecida porque el accidente doméstico no pasó a mayores, les llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus Stories de Instagram.

"Para llevar tranquilidad a la sociedad quiero avisarles que estoy bien, que me quemé con la buclera. Tarada, queriéndome hacer rulos. Pero estoy bien, eh”, contó junto a una foto que la muestra con su mano vendada.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecerle al médico que la está tratando y remarcó la importancia de la telemedicina en tiempos de covid. “Le quiero agradecer a Lucas Ponti que es un crack y que me está ayudando... Me está atendiendo con el celular. La telemedicina en estos tiempos es vital, especialmente ahora. De lo contrario, me iba a la guardia. Pero bueno, coronavirus”, agregó.

Y se despidió mostrándose agradecida, subrayando que se siente bien.

¡Cuidado!