Connie Ansaldi posteó una foto en ropa interior y reflexionó sobre la importancia del amor propio: "Yo me amo"

Siempre muy cercana a su millón de seguidores, Connie Ansaldi remarca la importancia de amarse a uno mismo intentando darle la espalda a la crítica ajena. Más segura de sí misma que en el pasado y contenta por ser quién es, la influencer posteó en Instagram una foto en la que se la ve en ropa interior, súper sonriente y con el brazo en alto en señal de fortaleza.

"¡Yo me amo! El amor propio es LO MÁS importante que una persona puede tener. Aceptación total más allá de las zonas oscuras, abrazándolas y dándoles cuidado y cariño", escribió junto a la postal que casi alcanza los 80 mil likes.

"Muchas veces, cuando nos observamos en el espejo, una catarata de juicios emergen instantáneamente transformándose en pensamientos recurrentes, emociones negativas y acciones que no nos favorecen: estoy gord@, estoy flac@, me falta culo, me sobran tetas, tengo piernas cortas, estoy flácida y así forever...", siguió, sincera.

Entonces, les propuso a sus seguidores que corten con esa dolorosa dinámica y que empiecen a caminar por el sendero de la autoaceptación. "Les propongo que le pongamos un freno a ese círculo vicioso y lo transformemos en uno virtuoso basado en la aceptación", cerró pidiéndoles que se den amor.

¡Valioso mensaje!