Connie Ansaldi criticó con todo a la esposa de Walter Queijeiro por sus audios contra Locho Loccisano

Connie Ansaldi reaccionó con todo contra Andrea Rivoira, la esposa de Walter Queijeiro, por sus fuertísimos audios contra Locho Loccisano.

“Walter me decía ‘se hace’, y yo le decía ‘no lo trates mal’. Yo que estudio un poquito, que soy docente, le decía ‘para mí, Locho no es normal’, tiene una patología porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años”, se escucha decir a Rivoira en un audio que la docente le envió a alguien más y que Yanina Latorre compartió en LAM.

Al escuchar el análisis de la esposa de Walter, Connie defendió públicamente a Locho y puso en jaque el rol de la señora, que es docente, en el aula.

QUÉ DIJO CONNIE ANSALDI SOBRE LOS AUDIOS DE ANDREA RIVOIRA CONTRA LOCHO LOCCISIANO

"Qué amor la señora de Walter Queijeiro. Nada prejuiciosa diagnosticando patologías por televisión. ¿Es maestra? ¿En serio? Pobres los alumnos. Así están los colegios en manos de esta gente tratando de lidiar con las diferencias", sentenció la panelista junto al emoji que expresa tristeza.

