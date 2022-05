Connie Ansaldi bancó a Facundo Arana ante la polémica con Romina Gaetani: "A mí no me van a contar cómo sos"

La polémica que abrió Romina Gaetani con sus polémicas declaraciones sobre Facundo Arana sigue teniendo repercusiones entre la farándula local, y ahora Connie Ansaldi aportó su propio testimonio con un profundo descargo en sus redes sobre su amigo.

“Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mí no me van a contar como sos. Ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros”, dice el primer párrafo del posteo.

“Tampoco me pueden decir con que poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos. Sé de primera mano de tu don de gente y bonhomía. De tus imperfecciones propias de la Naturaleza del Ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz”, agregó más adelante Connie.

CONNIE ANSALDI LE MANIFESTÓ SU APOYO A FACUNDO ARANA TRAS LA POLÉMICA CON ROMINA GAETANI

“Toda tu vida es un reflejo de esto. Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a sí mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de Justos”, escribió Ansaldi.

“¡Pobres de aquellos a los que les tienen que contar quien sos ya que ellos no pueden contar con vos! Ni siquiera sé si cuentan consigo mismos. ¿Contarán acaso los cuentos del que padece en perpetua narrativa su propia destrucción asistiendo como testigos mudos a logros ajenos?”, se preguntó.

“Es un orgullo para mi publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos, que sos mi amigo. Y que te quiero mucho”, cerró Connie junto a emojis de corazoncitos y dos fotos junto al actor.

El posteo tuvo más de 55 mil “likes” y los comentarios de muchísimos famosos que se ubicaron del lado del actor como Sabrina Garciarena, Melina Pitra, Gabriela Sari, Majo Martino y, por supuesto, María Susini, que le agradeció a la periodista su gesto.