Conmovedores posteos de L-Gante y Tamara Báez por el cumpleaños de su hija Jamaica en medio de rumores de separación

En medio de los rumores de separación por una supuesta infidelidad de él, L-Gante y Tamara Báez le dedicaron a su hija, Jamaica, conmovedores mensajes.

La nena cumple su primer añito. Por eso, tanto su papá como su mamá se expresaron a través de sus stories de Instagram, remarcándole cuánto la aman.

Además, Tami mostró el vestido, súper lindo y delicado, que usará su hijita para celebrar su primer cumple.

TIERNO MENSAJE DE L-GANTE A JAMAICA POR SU CUMPLEAÑOS

"Feliz primer añito. Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy, no he frenado, no me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos".

"Papá te brindará todo y te va a tener como a una reina siempre. Te amo mucho mi bebé", le dijo el cantante a su hija.

DULCE POSTEO DE TAMARA BÁEZ A SU HIJA POR SU PRIMER AÑO

"Feliz cumpleaños, amor de mi vida...".

"Ella está enamorada de su vestido. Hermoso día, te amo mi bebé", le dijo Tami a su hija.

¡Feliz cumple!