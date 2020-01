Los conmovedores posteos que Fede Bal le dedicó a Santiago: "¿Hace cuánto que no le decís 'te quiero' a tu viejo?"

Después de haber estado más de una vez internado, luchando por recuperar su salud, Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019, acompañado por su familia. Desde siempre, su hijo, Fede, estuvo firme junto a él; apoyándolo y haciendo todo lo que estaba a su alcance por darle fuerza.

A un mes del fallecimiento de Santiago, el actor compartió una tierna foto con él en Mar del Plata, sentados en un café, charlando y sonrientes. "Por suerte, soy de los que no me quedo con nada adentro. Siempre fui de los que dije lo que pensaba. Soy de los que les manifiesto amor a los que mas quiero", comenzó diciendo.

Y les habló directamente a sus seguidores, haciéndolos reflexionar: "¿Hace cuánto que no le decís 'te quiero' a tu viejo? Esto nos invita a no perder tiempo. A día a día darle valor a los que queremos brindándoles nuestro afecto. Es muy fácil perdernos en la vorágine de la rutina y olvidarnos de lo importante, que es sabernos queridos y hacerles saber a los que queremos cuánto los queremos".

"¿Hace cuánto que no le decís te quiero a tu viejo?". G-plus

En la misma línea, les pidió que no pierdan el tiempo. "Porque hoy están y mañana no. Eso no lo recuperamos más. No te olvides de decir 'te quiero', concluyó.

A través de sus historias de, también compartió una foto retro. La postal lo muestra cuando era chiquito, a "upa" de su mamá,i, mientras Santiago los abraza a los dos. "Un abrazo como este", añadió.

¡Siempre en su corazón!