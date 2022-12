Conmovedoras palabras de Nicolás Cabré al hablar de la hija que tuvo con China Suárez: "Me doy cuenta de que todo en mi vida, gira en torno a Rufina"

En medio de una profunda entrevista en la que toco temas de su intimidad, Nicolás Cabré se sinceró sobre lo que significa Rufina -la hija de 9 años que tuvo con Eugenia “la China” Suárez- en su vida.

“Me doy cuenta de que todo en mi vida gira en torno a Rufina. Voy aprendiendo, a veces le agrego a las redes algo de lo que le pueda gustar, por ejemplo”, comenzó diciendo el actor en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Ella es una cosa espectacular. No me sorprende que le hayan dado el premio en el colegio a mejor compañera. Hoy la veía cómo se maneja, cómo se relaciona con cada uno desde que es muy chica. Ese reconocimiento es una hermosura y no lo digo de papá baboso”, agregó, orgulloso de su pequeña.

Por último, feliz de debutar como director en la calle Corrientes con la obra Tom, Dick and Harry, Cabré se mostró sorprendido del amor que aún recibe de la gente por su papel en la recordada ficción Son Amores: “Hoy todavía recibo muestras de cariño que no puedo creer. Muchos escriben y agradecen. Se me hace difícil hacerme cargo, pasó hace mucho tiempo. Uno no se hace cargo o no es consciente de lo que generó en su momento en la vida de las personas, los acompañamos durante mucho tiempo en las cenas”.

NICO CABRÉ CONTÓ EL PROFUNDO MOTIVO POR EL QUE DEJÓ DE FUMAR

Si bien Nicolás Cabré es fanático del running, reveló que no dejó de fumar para rendir mejor en este deporte, sino por su hija Rufina, fruto de su relación con China Suárez. "Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar, sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto", contó Nico en una charla con la revista Gente.

Acto seguido, remarcó que ni bien Rufina nació decidió sacar el cigarrillo de su vida. "Fui padre y me di cuenta de que tenía que empezar a hacer ciertas cosas, porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar".