La conmovedora reflexión de Jimena Barón sobre Momo Osvaldo: "Pasa demasiado rápido"

Jimena Barón posteó una foto llorando luego de haber visto la serie de Fito Páez en Netflix y acto seguido reflexionó sobre la maternidad, haciendo hincapié que la sensibiliza ver tan grande a su hijo, Momo.

"¿Alguien más vive por momentos la maternidad como una película que sentimos que empezó hace poco pero pasa demasiado rápido? Y que sabemos, ahora mientras lo vivimos, lo que valen los momentos que después van a ser recuerdos...".

"Yo, por momentos, me imagino a este chabón (por su hijo) grande y siento que no me alcanzan los segundos para aprovecharlo...", expresó Jime, al pie de las fotos que ilustran los momentos más felices vividos con su hijo.

JIMENA BARÓN HABLÓ DEL PERSONAJE QUE SE CREÓ TRAS LA DECEPCIÓN CON DANIEL OSVALDO

Antes de que Matías Palleiro llegara a la vida de Jimena Barón, la artista no solo compuso La Cobra, canción simboliza su renacer, fuerte y empoderada. También asumió que muchas veces creyó ser ese personaje para no volver a sufrir un desengaño amoroso, como el que tuvo con el papá de Momo, hasta que conoció a Matías.

"Después viene el momento de La Cobra, en el que digo 'yo soy bárbara, gano un montón de guita, puedo sola con el pibe. Puedo estar con el pibe que quiero'. Hubo un momento en el que yo me inventé eso y dije 'ya está. Si esto es lo mejor que me puede pasar'", dijo Barón.

Acto seguido, reconoció: "Pero después lo conocí a Matías, que es un hombre bien, y dije 'che, me parece que era mentira que no quería más nada'".