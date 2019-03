Este domingo 31 de marzo Santiago Vázquez hubiera cumplido 30 años. El joven actor falleció el 16 de diciembre de 2016, durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana debido a una sorpresiva falla cardíaca.

En el día de su cumpleaños, su hermano Nicolás Vázquez decidió recordarlo con un conmovedor video. El actor publicó un emotivo clip con diferentes imágenes en su cuenta personal de Instagram. “¡Gracias por cuidarnos tanto! ¡Te amo cada día mas! Siempre juntos”, escribió Nico, en el posteo que rápidamente se llenó de comentarios.

Delfina Chaves, Celeste Cid, Facundo Mazzei, Melania Lenoir y Christian Sancho fueron tan solo algunos de los amigos famosos que dejaron sus mensajes de apoyo al actor en este triste día.

Vázquez musicalizó el video con la canción Fix you, de la banda británica Coldplay, que encierra un especial significado en su vida. A una semana de la muerte de Santi, Nico le había dedicado un emotivo mensaje a su hermano menor. “'Fix you siempre fue tu canción favorita y una de las mías, porque en casi todo éramos iguales. Ahora que no estás, la entiendo más. Si vos sonreías, yo más, si a vos te dolía, a mí también. Todo era juntos y sin parar de amar. No se esta haciendo fácil hermano, ni lo será. Se me hace difícil no tenerte", había publicado el actor.