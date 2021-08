El conmovedor relato del tío de Facu Mazzei, invitado a la salsa de a tres con Flor Vigna en La Academia: “Hace unos meses perdí la vista de un ojo”

Flor Vigna y Facu Mazzei llegaron este lunes a la pista de La Academia de ShowMatch para bailar la salsa de a tres con Omar Mazzei, tío del participante, que la rompió frente al exigente jurado. El exbailarín de tango se mostró muy conmovido con su regreso a la profesión tras diez años de retiro y se quebró al recordar las circunstancias en las que perdió la vista de un ojo.

“Te quiero aclarar que estoy sensible porque esta semana fue muy fuerte. Estar con estos chicos es increíble”, le había dicho Omar a Marcelo Tinelli al llegar a la pista donde su sobrino brilla año tras año. A continuación, el trío realizó una coreografía que sacó lo mejor de cada uno de ellos, y le dio la oportunidad al invitado de lucirse en forma solista.

“Les quería comentar que es muy difícil para mí. Yo tengo un herpes en el ojo hace muchos años y siempre estuvo ‘muertito’ y siempre estuvo al costado de la córnea. Y hace cosa de un años, se me despertó, ya no se pudo dormir, y se me colocó delante, y hace unos meses perdí la vista de este ojo”, señaló Omar, frente a la emoción de Facu Mazzei y Flor Vigna. “Y me estoy acostumbrando ahora a ver con el ojo derecho. Y con las luces y todo, es muy difícil”, concluyó, antes de que Jimena Barón les otorgara un puntaje altísimo.