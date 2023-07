El conmovedor recuerdo de Tití Fernández, a 9 años de la muerte de su hija Soledad

Tití Fernández posteó en Instagram la última foto que le sacó a su hija Soledad, quien falleció hace nueve años, en el Mundial que se llevó a cabo en Brasil.

"Sole, parece mentira, pero hoy hace 9 años que te sacaste esta foto en San Pablo, jugaban Argentina y Suiza, estabas contentísima porque habíamos ganado un partido que se había complicado y pasábamos de ronda. Fue tu última foto", contó, rememorando con inmenso cariño a la joven.

"Me acuerdo de que nos despedimos con un beso y me dijiste 'chau papá, hasta mañana' pero no hubo mañana porque esa noche se produjo el choque trágico que te quitó la vida. Te esperaba para desayunar y nunca llegaste, mientras tomaba un café me encontré con la trágica noticia de tu muerte", sumó el periodista deportivo, a corazón abierto.

TITÍ FERNÁNDEZ REMARCÓ CUÁNTO EXTRAÑA A SU HIJA

Antes de cerrar, el comunicador compartió otras dos fotos retro que ilustran felices momentos vividos con Soledad. Y, sensibilizado, admitió que le hace mucha falta.

"Qué injusticia hijita querida, cuánto tenías para dar, que vacío nos dejaste, es imposible no pensar en vos en cada momento, te amamos y nunca te vamos a olvidar", sentenció.