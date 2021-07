El conmovedor mensaje de Sofía Zámolo por el nacimiento de la hija de Pampita: "La fortaleza de una mujer que pasó tantas cosas duras"

Después de nueve meses de alegrías y ansiedades, nació Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Muy emocionada por la llegada de la beba, Sofía Zámolo compartió a través de sus stories de Instagram la foto del piecito de la pequeña y le dedicó a la flamante mamá un conmovedor mensajito.

"Este nacimiento me tiene muy emocionada, a flor de piel. Será la maternidad o que estoy muy sensible también... O tal vez ver la fortaleza de una mujer que pasó tantas cosas duras (como mi mamá) y eso me hace admirarla aún más", expresó Sofi, muy tierna, y haciendo referencia a la muerte de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, en el año 2012.

En la misma línea, le habló tanto a Pampita como a Roberto y les deseó lo mejor para esta nueva etapa en familia que ya comenzó.

"Sólo les deseo alegrías, bendiciones y mucha felicidad por la llegada de Ana, que vino a llenarles la vida de puro amor", cerró Sofi, súper emocionada.

¡Muy tierna!