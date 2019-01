Conmovedor llanto y profundo mea culpa de Nazarena Vélez: "Me siento una incapaz como mamá"

Pese al impedimento legal de nombrar o referirse a Federico Bal, Nazarena Vélez le dio un móvil a Intrusos, en el que reflexionó sobre la conflictiva relación de pareja que Barbie Vélez tuvo con el hijo de Carmen Barbieri.

El puntapié de su profundo mea culpa y llanto se lo dio Jorge Rial, al hacerle una puntual pregunta tras los episodios de violencia que hubo entre su hija y Bal.

"Es tremendo porque yo (a Federico) lo defendía como nadie... Me siento una idiota, una incapaz como mamá. Eso es lo que me movió todo este tiempo con esta bronca, el no haberme dado cuenta". G-plus

"En lo de Barbie, yo me acuerdo el día que te pregunté 'vos pasaste por ese tema (de violencia de género), ¿cómo no te diste cuenta?'. ¿Eso es lo que más te jode?", indagó el periodista, quien tenía como invitado en el piso al Chyno Agostini.

Nazarena, con la voz temblorosa y los ojos repletos de lágrimas, contestó: "Es tremendo porque yo lo defendía como nadie. Cuando me llamó (José María) Muscari, yo le terminé creyendo a él (Fede). Me siento una idiota, una incapaz como mamá. Eso es lo que me movió todo este tiempo con esta bronca, el no haberme dado cuenta. Y una vez que pasó, ya pasó, bacantela, no te diste cuenta, sos una idiota. Por eso, tengo una sensación de '¿cómo se me pasó esto?'. Algo de los nenes no se me puede pasar".

Tras escuchar a Vélez y ver su angustia, Rial acotó: "Pero es una exigencia que te ponés vos, porque Barbie no te hizo responsable. El Chyno tampoco te hace responsable de nada".