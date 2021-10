El conmovedor gesto de Pampita con Benjamín Vicuña, afectado por el escándalo de la China Suárez: "Ella lo contiene un montón"

Yanina Latorre reveló que Pampita tuvo un gran gesto con Benjamín Vicuña tras su separación de la China Suárez y detalló que estuvieron en constante comunicación tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista informó cuál fue el rol de la modelo como exmujer del actor.

“El sábado fue un día clave porque Benjamín con el tema del cumpleaños del hijo y todo estuvo ahí, ellos estuvieron pendientes de toda esta situación”, expresó Pía Shaw en la emisión matutina de eltrece acerca del papel de la jurado de La Academia en el escándalo.

Entonces, Yanina contó que fue la modelo quien acompañó a Benjamín en todo momento: “El domingo Pampita y Benjamín hablaron mucho por teléfono y a mí me dicen que ella lo contuvo un montón porque él no estaba bien. Te digo que él no se porta bien con Pampita para nada, vayamos a eso”.