El recreo que Pamela David y sus panelistas se toman en medio de Pamela a la tarde para hablar de las noticias del día de una forma más relajada, terminó en una inesperada confesión de una periodista.

Todo comenzó al hablar de la publicación de Mauro Caiazza en Instagram, quien subió una foto súper tierna junto a Jimena Barón con una romántica dedicatoria por los seis meses de amor. Sin embargo, la cantante fue por más y retrucó con un picante mensaje hot.

Fue allí que Soledad Larghi tomó la palabra: "¿Ayer no decíamos acá que hay que levantar la pasión con mensajes? Está perfecto lo que hizo Jimena", analizó, mostrando su aprobación con la actitud de la artista.

Al escucharla, la conductora indagó a la panelista: "¿Sos de escribir mensajes hot?". A lo que Soledad se sinceró, sin filtro, ante las cámaras: "Sí. Estoy bastante pícara. No soy 'noticiero' todo el tiempo".

Al escucharla, Teresa Calandra -otras de las figuras del programa de América- se sorprendió: "¡No te lo puedo creer! No la tenía, pero no ahí. Siempre dando de la noticia, recta, derecha. No me la imaginaba".

"No siempre recta. ¿Cómo son los mensajes? ¿Viste que las películas son porno o erótica?. Lo mío sería erótico. Es como juguetón, pero hasta ahí", cerró Larghi, generando una risa cómplice de todos.