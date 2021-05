La confesión súper hot de Dani La Chepi sobre el comienzo de la relación con su novio en plena pandemia: "Hicimos sexting"

El amor que nació en pandemia sigue avanzando a paso firme. Y feliz por su presente, Dani La Chepi (41) recordó el comienzo de su relación con Javier Cordone (45), un recolector de residuos que logró conquistar su corazón.

“Cuando lo vi dije ‘uy, mirá lo que es esto’. Era una cosa hermosa, el sueño del pibe. Yo siempre encaro desde el humor y el pibe arrancó como loco”, se sinceró la participante de MasterChef Celebity 2 en PH, Podemos Hablar.

“Estamos juntos hace como un año más o menos. Nosotros decimos que estamos de novios desde el primer mensaje porque ahí pintó todo”, agregó, dando detalles del primer flechazo con su novio.

Además. La influencer sorprendió con una confesión súper hot sobre su vínculo con su pareja: “Al principio hicimos como la llamadita que decía el Presidente que había que hacer. No fue sexo pero fue como un cachondeo, esto de te muestro una tetita y toda esa cosita. Hicimos sexting”.

“Encima en plana pandemia no nos podíamos ir a depilar, estabas al horno. Yo me depilé y me mandé y ahí enseguida entré en confianza. Después nos vimos en una plaza, salimos a caminar y desde ahí todo amor. Por ahora”, cerró La Chepi, contenta con su presente sentimental.