La confesión sin filtro de Romina Richi sobre su vínculo íntimo con Gonzalo Valenzuela: "Es un amigo con derechos"

El mes pasado, Gonzalo Valenzuela dejó Chile y se instaló varias semanas en la Argentina para visitar a sus hijos, frutos de su relación de pareja con Juana Viale, y para cumplir con compromisos laborales.

Sin embargo, no todo fue trabajo en la agenda del actor: Gonzalo fue a ver la obra Sex y se mostró súper cariñoso con Romina Richi, una de las actrices del espectáculo de José María Muscari.

Con las pícaras imágenes presentes en su cabeza, el productor y panelista Gabriel Fernández aprovechó el móvil sin filtro que Romina le estaba dando a La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 19 horas, para preguntarle por el estrecho vínculo que mantiene con el actor chileno, recientemente separado de María Gracia Omegna, la madre de su hija Valentina (1), ¡y ella descolocó a todo el equipo con su honestidad brutal!

"¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?", le preguntó Gaby Fernández a Romina, quien lo descolocó con su respuesta: "Sí, obvio". G-plus

La nota sin filtro de Romina Richi con los integrantes de La Previa de La Academia:

Romina Richi: -Siempre es un festejo hacer la obra Sex. Martín (Salwe, notero) me preguntó si el fin de semana hubo pasión y le dije que sí, que siempre hay pasión…

Lizardo Ponce: -¿Estás enamorada y sos correspondida?

Romina Richi: -No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años...

Gaby Fernández: -¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?

Romina Richi: -¡Sí! Obvio.

"No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años...". G-plus

Gaby Fernández: -¿Sí? ¡Me encanta esta pareja! ¿Hace mucho? ¡Ojo con las fechas!

Romina Richi: -Hace mil, hace mucho.

Martín Salwe: -¿Todos los derechos? ¿Todos? Perdón que haga esta pregunta…

Romina Richi: -¡Sí!

"Touch and go no es lo mismo... Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa". G-plus

Celeste Muriega: -¿Por qué no dar un pasito más, avanzar?

Romina Richi: -Porque está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo...

Gaby Fernández: -¿Es un touch and go?

Romina Richi: -Touch and go no es lo mismo. Es un amigo. ¿Ustedes qué quieren saber, si cog...? ¡Tanta vuelta! Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?

Martín Salwe: -¿Cuántos amigos con derechos tenés hoy?

Romina Richi: -Estoy contando. Pero los puedo contar con una mano (risas).