La confesión policial de Federico Álvarez Castillo: "Yo filmé, pero desconozco quién lo tiró del helicóptero"

El empresario Federico Álvarez Castillo se encuentra en el ojo de la polémica luego de que se viralizara un video de un chancho cayendo en la pileta de su casa de Punta del Este, tras ser arrojada desde un helicóptero. El hombre, en pareja hace cinco años con la modelo Lara Bernasconi, se defendió en sus redes sociales y negó ser el responsable del repudiable hecho.

En medio de la enorme repercusión mediática, Álvarez Castillo se acercó a una comisaría para hacer una exposición policial. “Era un cordero carneado. Acá me manda Federico Álvarez Castillo que es inquilino de esa casa en la que están parando en Punta del Este. Me explica que se presentó espontáneamente a declarar en un acta para aclarar esta situación que salió a la luz”, comenzó la periodista Karina Iavícoli, en Los Ángeles de la Mañana.

"Era un cordero carneado. Me pareció raro que el helicóptero volara despacio y, como estaba a unos 50 metros de altura, lo filmé cuando lo tiraban. No tuve aviso, estaba ahí afuera y lo filmé porque me llamó la atención", aseguró en la comisaría. G-plus

“Era un cordero carneado que alguien -que desconozco quién es- tiró desde un helicóptero y cayó en la piscina. Me pareció raro que el helicóptero volara despacio y, como estaba relativamente cerca, a unos 50 o 100 metros de altura, yo lo filmé cuando tiraban el cordero. No tuve aviso, como dije, estaba ahí afuera y lo filmé porque me llamó la atención esta situación”, fueron las palabras de Álvarez Castillo.

Sin embargo, la declaración del empresario ante la sede policial contradice sus propias palabras. “Quiero aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto”, había publicado el martes por la noche, en su cuenta personal de Instagram.

La declaración en sede policial contradice las propias palabras del martes por la noche de Álvarez Castillo: "Quiero aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos este acto aberrante". G-plus

Tras conocerse las imágenes, muchos famosos expusieron su bronca con el empresario. Incluso, la marca fundada por Paula Cahen D’Anvers (exmujer del empresario) publicó un durísimo comunicado en su contra.

“CDA SA, dueña de la firma Paula Cahen D'Anvers comunica que repudia fuertemente el hecho de público conocimiento la violencia contra los animales realizado por el señor Federico Álvarez Castillo”, se puede leer en el texto.

Y agrega con contundencia: “Cabe aclarar que el señor Federico Álvarez Castillo fue desvinculado de la marca Paula Cahen D´Anvers hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda”.