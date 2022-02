La confesión de Nancy Pazos en vivo: "Me paso una cremita todas las mañanas para tener potencia en la vida y también sexual"

En medio del debate por el escándalo que generó el caso del doctor Mühlberger y las consecuencias que tuvo su forma de ejercer la medicina en sus pacientes, Nancy Pazos habló de su caso particular y contó cómo encara su salud en la actualidad.

“Yo sigo a lo que se llama ‘medicina funcional’, que básicamente lo que hace y que es furor en Estados Unidos desde hace tiempo, es compensarte lo que vos vas perdiendo con el paso de los años”, comenzó diciendo la periodista en A la tarde.

“Yo quiero decirles que no tengo ni un gramo de maquillaje en este momento. Tengo 54 años y no tengo bótox, no tengo nada relleno y la verdad es que me siento muy bien y saludable”, agregó, orgullosa de los resultados finales en su piel.

Y continuó: “Obviamente que tomo hormonas y me paso cremas. No tengo el famoso chip (sexual), pero me paso una cremita todas las mañanas para tener potencia en la vida y también sexual”.

Por último, Nancy dejó en claro que va muy seguido al médico a tratarse: “Me hago exámenes de rutina cada 3 meses para saber cómo estoy hormonalmente y ver qué me falta. También es cierto que nosotros, como famosos, nos hacemos cargo hasta de ahí de lo que nos pasa”.