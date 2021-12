La confesión de Mica Viciconte sobre cómo vive los cambios de su embarazo: "Me la paso llorando, todo me afecta y estoy muy sensible"

En medio de la felicidad que vive junto a Fabián Cubero, con quien espera a su primer hijo, Luca, Mica Viciconte abrió su corazón y contó en primera persona como transita estos casi 5 meses de embarazo.

Sin ocultar todos los momentos difíciles que le tocó sobrevellar desde que quedó embarazada, Mica se confesó en una profunda nota con la revista Caras: “Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, comenzó diciendo.

“Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, agregó, sin ocultar su emoción por este sueño.

"Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad". G-plus

En cuanto al momento en el que se enteró del sexo, agregó: “Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene. Cuando él escuchó que es varón, juro, nunca lo ví así. Llorando a más no poder. ´Vamos, no lo puedo creer, es un nene´, me dijo. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él”.

