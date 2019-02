La confesión de Evelyn Scheidl: "Hace nueve años que no tengo sexo; el dolor por la muerte de mi marido fue insoportable"

En una divertida charla en Cortá por Lozano estuvieron en el diván de Verónica Lozano, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl (67), amigas desde hace más de 30 años. La entrevista terminó en una confesión de la rubia sobre por qué desde hace casi una década no tiene intimidad con ningún hombre.

"Hace nueve años que no tengo sexo", aseguró la exmodelo que en 2010 enviudó de su marido, el empresario Fernando Diez. "No me interesa. Sigo enamorada", explicó, y contó que el golpe por la muerte de su marido, como a muchísimas personas, la afectó al punto de renunciar a estar con otra persona. "El dolor por la muerte de mi marido fue insoportable. Insoportable", aseguró.

Evelyn estuvo casada 37 años con el empresario de calzados y es el padre de sus cinco hijos: “Estoy convencida de que él sigue acompañando a su familia, le doy las gracias por estar todos los días a mi lado y ayudarme a solucionar los problemas que van surgiendo. Me encomendé totalmente a Dios, aprenderé a vivir sin él físicamente pero estoy convencida de que hay vida después de esta, por lo cual pienso que en algún momento nos vamos a encontrar de nuevo”, aseguró la exmodelo a la revista Caras, pocos meses después de la muerte de su marido.