La confesión de Esmeralda Mitre sobre Darío Lopérfido, el "amor de su vida": "No quise tener un hijo con él"

En 2014 Esmeralda Mitre se casó con Darío Lopérfido y pese a que se mostraron siempre juntos y muy bien, decidieron separarse en 2018. El político rehízo su vida junto a su Vinnie Blache Spencer, con quien tuvo un hijo; en tanto que la actriz puso sus energías en su carrera que la llevó a Bailando por un Sueño y Cantando 2020, entre otros ciclos.

En Fantino a la tarde, Esmeralda afirmó que todavía siente que su ex “fue el hombre de su vida” ya que estuvo “profundamente enamorada de él”, aunque confesó que pese a eso no quiso tener un hijo suyo. “No quise tener un hijo con él, es rarísimo. Pero la vida es rara, es extraña. No lo deseaba con él”, señaló la actriz en el ciclo de América.

A pesar de estas afirmaciones, Mitre reconoció que todavía quiere ser madre, aunque con reservas. “Quiero tener uno, más no porque no me dan los nervios”, dijo, y agregó: “Tengo óvulos congelados, que me los pagó Darío”.

Asimismo, la actriz contó que trató de rehacer su vida con magros resultados. “Me separé hace dos años y medio. Tuve una pareja insignificante un tiempo y me volví a separar. Ahora estoy lista para enamorarme”, confesó.