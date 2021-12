Juana Viale, al borde de las lágrimas, apuntó muy fuerte contra las dos acusadas de asesinar a Lucio Dupuy: "Les deseo lo peor"

Juana Viale recibió este sábado en La noche de Mirtha Legrand a Ignacio González Prieto, con quien habló sobre el caso de Lucio Dupuy (5), el nene asesinado a golpes en La Pampa por su madre, Magdalena Expósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27).

En este marco, la conductora se mostró indignada con el hecho de que el nene fuera ingresado al menos cinco veces en centros de salud en los tres meses previos a su muerte, sin que las autoridades elevaran algún informe sobre los maltratos que sufría.

“Me cuesta hasta leer sobre el caso de Lucio, el niñito asesinado a manos de su madre y la novia. Vos viajaste hasta La Pampa para informar. ¿Cómo se puede ser objetivo? Yo no puedo ser objetiva frente a estas dos personas que cometieron ese acto”, le preguntó Juana a González Prieto.

LA INDIGNACIÓN DE JUANA VIALE ANTE EL ASESINATO DE LUCIO DUPUY

Cuando González Prieto explicó que el nene quedó al cuidado de su tío, hermano de su padre, en General Pico, hasta que su madre lo reclamó tras regresar de un viaje y la Justicia la autorizó a llevárselo a Santa Rosa, incumpliendo con el principio del arraigo.

El niño sufrió todo tipo de maltratos hasta que murió el viernes 26 de noviembre por la noche tras ser golpeado, y por el crimen fueron detenidas su madre y a la pareja de ésta, quienes están cumplen prisión preventiva acusadas de homicidio calificado por el vínculo y homicidio, respectivamente.

“Todo el caso de Lucio es mucho más grave de lo que se dijo, y hubo una cuestión de descargar toda esa furia, bronca y resentimiento que tenían esas dos mujeres, sobre ese niño, que estaba totalmente indefenso”, agregó Ignacio.

“A mí me llama la atención que el niño siempre sonreía, es algo que a mí me conmueve”, dijo Juana, al borde de las lágrimas. “Un nene de cinco años. No es que les deseo lo peor a esas dos mujeres, pero les deseo lo peor. Es la privación de la libertad… No me entran las palabras en la cabeza, es totalmente aberrante”, cerró Juana Viale.