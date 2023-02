Comunicado rojo en Gran Hermano 2022: Santiago del Moro anunció un drástico cambio de reglas

Gran Hermano 2022 ingresó en la recta final y Santiago del Moro sorprendió a los participantes con un radical cambio de reglas en el reality.

“Voy a abrir el comunicado rojo. Presten mucha atención, participantes, jugadores, hasta nuevo aviso quedan suspendidas las nominaciones espontáneas y fulminantes”, dijo el conductor de Telefe, descolocando a Julieta, Romina, Daniela, La Tora, Camila, Nacho y Marcos.

Luego, Del Moro agregó: “Recuerden que yo les había dicho que a partir de ahora iban a ser por escrito. Bueno, serán por escritos cuando se vuelvan a poner en juego. Desde esta noche no se podrán hacer hasta nuevo aviso”.

"Hasta nuevo aviso quedan suspendidas las nominaciones espontáneas y fulminantes". G-plus

JULIETA POGGIO FULMINÓ A CAMILA LATTANZIO

La semana pasada, Julieta Poggio ingresó al confesionario e hizo el uso de su nominación fulminante, hasta el momento la única en el juego.

La modelo apuntó contra Camila Lattanzio, con el objetivo de sumar a más participantes en la placa, que terminó dejando fuera de juego a Daniela Celis, su amiga adentro de GH.

LAS RAZONES POR LAS QUE JULIETA FULMINÓ A CAMILA EN GRAN HERMANO 2022

Sin tapujos para explicar los motivos de su nominación fulminante a Camila, Julieta argumentó su fuerte accionar.

"Yo conozco a una persona a la que le vinieron a gritar ‘traidora’ (a Coti) y me parece que muy equivocados no estaban los gritos. Entonces, una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo, pero dos veces no", dijo.

"Hay cosas que, sinceramente, no me cierran de ella; cosas de tibia. Por ejemplo, una vez la escuché tirar un cometario en el pasillo y cuando se lo preguntamos en la cara, lo negó. Cuando se pelearon Romi y Alfa, decía que se tapaba los oídos para no escuchar la pelea y no tomar partido", añadió.

Por otro lado, la joven tampoco vio con buenos ojos el vínculo de su compañera con Walter "Alfa" Santiago: "Después, hubo cosas de la relación con Alfa que me parece que fue un juego para ella”.

"Y, por último, también lo hago porque sé que esta semana, nos quieran mandar a Dani y a mí a placa, ya que Romi es la líder. Y sé que muchas personas iban a ir por Cami y ahora no lo van a poder hacer. Por lo tanto, vamos a ser mas en las placas y los votos van a estar más dispersos", concluyó Julieta Poggio.