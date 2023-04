Cómo reaccionó Pamela David ante la denuncia contra Jey Mammon: "Me shockeó la noticia"

Pamela David habló de la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual infantil. Y contó que la "shockeó" el testimonio del joven, que asegura que el conductor abusó de él desde sus 14 años.

"Cuando pasó lo de Jey me shockeó la noticia y a mí me pasa que tengo un hijo adolescente y una hija niña; con los chicos no, pero no por Jey sino por cualquier ser que sea el monstruo que dice Lucas Benvenuto que pasaron por su vida”, expresó, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, la conductora de América remarcó que cree en la palabra de Lucas, quien asegura que Jey tenía 32 años cuando lo conoció, a sus 14. "No corresponde que diga si creí en su discurso o no a Jey Mammon, sí te puedo decir que le creo a la víctima", sentenció David, sin dejar lugar a dudas.

QUÉ DIJO PAMELA DAVID SOBRE EL CASO MARCELO CORAZZA

Además, Pame opinó sobre el caso Marcelo Corazza, denunciado por corrupción de menores que quedó libre tras varios días de haber estado detenido.

“Y con respecto a Marcelo Corazza para mí fue una bomba, no es descreer o desconfiar, que hoy esté liberado y ¿qué pasa si no tiene nada que ver?”, cerró, con firmeza.