Cómo está Zaira Nara tras su separación de Jakob Von Plessen: "Está muy triste, viviendo un duelo"

Esta semana, Zaira Nara utilizó su red social para comunicar que su relación de pareja con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, había llegado a su final tras apostar al amor.

Con información en su poder, Luli Fernández dio detalles en Socios del Espectáculo de cómo la modelo y conductora está atravesando este difícil momento personal y familiar.

"Zaira hasta últimamente intentó que su pareja saliera adelante. La decisión la toma ella, después de muchos meses de pelearla. Ella está muy triste, está viviendo un duelo. Estas son palabras literales", contó la panelista.

Y agregó: "Ella quería seguir peleándola por sus hijos. Ahí es en donde le surge la cosa de 'me siento culpable, pero no puedo más. No puedo superar la situación y necesito tomar una decisión'".

EL COMUNICADO DE ZAIRA NARA

El 26 de septiembre, y mientras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi era tema de agenda, Zaira anunció el fin de su pareja con Jakob Von Plessen.

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre", escribió en una historia de Instagram.

"Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", concluyó Zaira, comunicando en primera persona la situación.