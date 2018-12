NO HAY TREGUA

Para ganarse la aprobación del jurado y sumar la mayor cantidad de puntos antes de conocerse el voto final del público, la pareja de Sofi Morandi y Julián Serrano y la de Mica Viciconte y Nacho Saraceni dejaron todo en la pista. Pero los momentos de tensión no estuvieron al margen en la primera semifinal de Bailando 2018.

Tras finalizar la ronda de folclore, Laurita Fernández no escatimó en halagos para la pareja teen del certamen: "Me acuerdo la primera gala que vi bailar a la pareja de Sofi y Juli. Perdón a las demás parejas que están acá presentes, pero les dije 'quiero que ganen'. Y fue porque noté algo distinto, una energía que vibraba diferente. Cada vez que venían y cada cosa que decían nos sacaba una sonrisa. Este es un concurso de baile, evalúo el baile más allá de todos los fans y las maneras de votar que hay hoy. Y para mí la rompieron. Me encanta lo que hacen", expresó.

Mientras la escuchaba, Viciconte no disimuló su molestia. E indagada por Marcelo Tinelli, se confesó: "Siento que vine como medio al pedo. Nada, ya está", reconoció. A lo que Laurita agregó: "Está bueno ser respetuoso cuando se elogia a un compañero".

Sin dejar pasar por alto sus palabras, la novia de Fabián Cubero compartió su enojo: "Lo que pasa es que ser respetuoso no es decir que preferís que gane una pareja cuando estamos todos compitiendo, para mi gusto. La verdad es que es una falta de respeto, lo entiendo, está todo bien. Pero son cuatro finalistas y los cuatro tenemos ganas de ganar".

"Yo no decido, decide el público. Digo... es un deseo personal en base a lo que veo en el baile y para mí esto es un concurso de baile", cerró Laurita, sin llegar a una tregua con la concursante, con quien mantuvo fuertes cruces desde el comienzo del ciclo.

