El comentario (¡demasiado!) coloquial de Vero Lozano, al analizar los looks sin bombacha: "Es incómodo, te..."

El ya clásico pasando revistas de Vero Lozano dio pie a un pícaro y demasiado coloquial análisis de los looks de los famosos en la tapa de Gente, revista que reunió a las figuras que están haciendo temporada teatral en Carlos Paz y les destinó su portada.

Fanática de la moda, la conductora de Cortá por Lozano miró el sensual outfit de Miriam Lanzoni y reparó en la ropa interior. "¡Qué divina con ese tajo! Te digo, no tenía bombacha", dijo Vero, abriendo paso a un entretenido ida y vuelta con Nicole Neumann y Tamara Pettinato.

"Miriam Lanzoni, ¡qué divina con ese tajo! Te digo, no tenía bombacha... Te queda toda la chuleta al aire", dijo Vero, con humor. G-plus

"Hay una foto que se ve que no tiene", acotó la modelo, al tiempo que la hija de Roberto Pettinato expresó: "No entiendo la comodidad de esos vestidos, de estar sin bombacha". Y Nicole le contestó: "La moda no incomoda. Tenés que estar sexy un rato".

Continuando con el pícaro y detallado análisis, Lozano agregó: "Para mí no tenía calzón. O se lo clavó muy arriba, a lo Yuyito González en los '80". Divertida con el tema, Tamara le consultó a Neumann: "¿Vos nunca usaste un vestido sin bombacha?". Y la blonda sentenció: "Te juro que no. A mí me daría pánico que se me escape...".

Sin embargo, antes de pasar de página, Vero remató el asunto con un inesperado bocadillo, matizado con su característico humor: "No, es incómodo. Te queda toda la chuleta al aire".