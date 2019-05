En septiembre pasado, Fabián Doman (55) anunciaba su feliz reconciliación con María Laura de Lillo (41), la empresaria que logró conquistar su corazón. Y de aquel momento, la pareja no se separó más.

En medio de su debut en el programa Intratables, el programa de América que condujo Santiago del Moro, el presentador abrió las puertas de su intimidad y habló de todo.

"Hace un año y medio estoy con María Laura de Lillo. Cada uno tiene su casa y los fines de semana convivimos. Y la pasamos muy bien". G-plus

Indagado por si la fama lo ayudó a la hora de conocer mujeres, Doman se sinceró: "Al revés de lo que mucha gente cree, te ayuda porque ya saben quién sos, pero te complica porque ya saben quién sos", comenzó diciendo en diálogo con la revista Pronto.

"Quiero decir que yo, estando soltero -cosa que ahora no sucede porque estoy felizmente enamorado- no tengo la chance de ir a cenar a un restaurante en mi primera cita. Porque automáticamente me sacan una foto y ya 'es la novia de...'. Y de la cena a 'la novia de...' pasan cuatro días, a que hablen de casamiento una semana, y de casamiento a embarazo otra semana", agregó.

Por último, el entrevistado reveló su código de convivencia con su novia: "Hace un año y medio estoy con María Laura de Lillo. Cada uno tiene su casa y los fines de semana convivimos. Y la pasamos muy bien".