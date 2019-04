Libre a la hora de criar a sus hijos, Florencia Peña (44) reflexionó por el modo en el que se relaciona con cada uno de sus hijos, Toto Otero (16), Juan Otero (10) y Felipe Ponce de León (1), tras asegurar que con cada uno de ellos es una mamá distinta.

"Hoy por el 'chupala' es un código que tenemos como hijo y mamá. No pasa porque él me falte el respeto y yo se la permita. Es un código, una manera de relacionarnos". G-plus

"Con mis hijos no soy tan exigente. Con ellos hablo todo", comenzó diciendo la actriz del musical Cabaret, en Morfi todos a la mesa, para luego ilustrar el vínculo que tiene con sus hijos. Y especialmente con Juan, el niño del medio, con quien pocos días atrás grabó un video en el que él le dice "chupala" y fue criticada en Instagram. "Si yo a mis 35 años le llego a decir chupala a mi mamá, me caga a cinturonazos, mínimo", fue uno de los mensajes que cosechó Peña en su perfil, alusivo a la expresión con la que Juan se dirigió a Flor.

"En esta generación tenemos la suerte de poder hablar cosas con nuestros hijos, por eso cuando me critican por maneras de hablar que nosotros tenemos con los chicos, no pasa por cómo hablás con tus hijos, por esos modismos, como puede ser el chupala. Hoy el 'chupala' es un código que tenemos como hijo y como mamá. No pasa porque él me falte el respeto y yo se la permita. Es un código, una manera de relacionarnos. Nosotros nos contamos todo. Yo prefiero toda la vida que mi hijo sienta que yo no lo juzgo como mamá, que voy a estar ahí para ayudarlo, sea lo que sea que elija. Porque repito, no vine a este mundo a que ellos cumplan mis sueños, sino a que ellos cumplan los suyos", explicó Peña, revelando la intimidad que tiene con sus varoncitos.