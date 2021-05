Coco Sily reveló que se animó a las nuevas tecnologías: "Tuve un intento de sexo virtual que terminó en fracaso"

El aislamiento por covid-19 que se implementó a inicios de 2020 tuvo algunos episodios memorables para algunos de los integrantes de la farándula argentina. Coco Sily reveló en Implacables que se animó al “sexo virtual” que se aconsejaba por aquella época y contó además cómo le fue en aquella experiencia.

El humorista contó que su hijo le maneja sus redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de seguidores, y que de tanto en tanto le advierte que le lanzan “tiros”, aunque él prefiere “la vieja escuela”. “Un día voy a contar mi única experiencia de intento de sexo virtual”, dijo Coco, que terminó cediendo a los pedidos de Susana Roccasalvo para que revele qué cómo fue su “sexting”.

“¡Fue un fracaso, Susana! ¡Fracasé! Fue con alguien que no conocía… ¡y que le puso una voluntad! ¡Yo estaba agradecido! En un momento le dije que la adoraba pero que eso no estaba funcionando”, reveló Coco, que hizo la mímica de las poses que ambos hacían frente a sus celulares.

"En un momento le dije que la adoraba pero que eso no estaba funcionando” G-plus

“Nos terminamos riendo los dos. Uno prueba para probar y la verdad es que no funcionó. Cuando me fui a dormir, me reía solo, diciéndome ‘Mirá cómo terminaste, gordo’”, cerró Coco Sily, que no le teme al ridículo ni a las viralizaciones de sus videos en las redes. "No creo que haya un solo programa que pase un video mío", aseguró el humorista entre risas.