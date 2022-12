Coco Fernández recordó cómo logró que Maradona y Pelé se reconciliaran: "¿Vas a venir a mi programa?"

El encuentro de Diego Armando Maradona con Pelé de 2005 fue un hito en la historia grande del deporte mundial, y Coco Fernández fue el artífice del abrazo que solo él imaginaba que sería posible a juzgar por los míticos exabruptos que habían protagonizado en el pasado los mejores futbolistas de la historia.

Como productor ejecutivo de La Noche del 10, Coco se propuso el imposible de reconciliar en vivo a las máximas glorias de Argentina y Brasil, y dejar de lado toda la folklórica rivalidad que todavía hoy separa a las potencias mundiales.

"Se venía el primer programa del ciclo del Diego y quería que el primer invitado fuera fuerte, movilizador", arrancó Coco el relato de su hazaña en un posteo en Instagram.

Más sobre este tema Inolvidable: el día que Pelé y Maradona se reconciliaron en La noche del 10

"Maradona y Pelé estaban distanciados hacia un tiempo y eran las dos figuras más importantes del fútbol. Los que me conocen saben soy bastante cabezadura, y cuando se me cruzó esa idea lo único que pensaba era en cómo realizarla. Así que empecé a hacer mil llamados hasta que di con quien hoy es un gran amigo, Guillermo Basignani. Él representaba al astro y tan loco como yo me dijo que le encanta, pero que había que ir a convencerlo a su casa".

EL VIAJE DE COCO FERNÁNDEZ A BRASIL A CONVENCER A PELÉ DE QUE VISITE A DIEGO

En auténtica misión diplomática, Coco Fernández decidió viajar a San Pablo para persuadir a Pelé de que visite los estudios de eltrece en Buenos Aires para reconciliarse y dar cátedra de fútbol con Diego Maradona en La Noche del 10.

"Así fue que en cuestión de horas volábamos a Brasil. Pelé nos recibió con dos de sus amigos, Pepe y pepito. Dos personas geniales. Le conté qué era lo que quería y Pelé dudaba. No sabía que Diego estaba en uno de sus mejores momentos y cuando ya todo se caía jugué una carta fuerte. Llamamos a Diego".

"Diego atendió y nosotros estábamos con el manos libres. Entonces, le dije: 'Diego, estoy con Pelé que te está escuchando'. Y ahí la magia apareció. '¡Negro querido! ¡¿Cómo estás?! ¿Vas a venir a mi programa? ¡Te quiero pegar un abrazo!'. Y Pele, un Dios brasileño, sucumbió al carísima del nuestro D10S", siguió.

"Diego atendió y nosotros estábamos con el manos libres. Entonces, le dije: 'Diego, estoy con Pelé que te está escuchando'. Y ahí la magia apareció. '¡Negro querido! ¡¿Cómo estás?! ¿Vas a venir a mi programa? ¡Te quiero pegar un abrazo!'. Y Pele, un Dios brasileño, sucumbió al carísima del nuestro D10S". G-plus

Ahí, resumió la noche en que los astros hicieron un cabeza en vivo en pleno estudio en una cátedra de fútbol: "Vino al programa, le tocó un tema con guitarra que él disfrutaba mucho hacer, y luego con la alegría y afecto me regalo a mí la viola, que aún conservo".

"Se fue Pelé, y se va como con Diego parte de nuestra historia. De mi historia. Gracias por todo querido Pelé. Ahora hay dos Dioses de la tierra en el cielo, y seguramente un Dios que me dio la gracia de poder conocerlos y disfrutarlos. Boa Viajem, Pelé", cerró Coco Fernández.