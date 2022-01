Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, rompió el silencio tras las denuncias en su contra: "Los nenes son rehenes"

Claudio Contardi habló por primera vez de las acusaciones de Julieta Prandi y, en diálogo con la ONG Infancia Compartida, negó las denuncias por violencia de su expareja.

“Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que presentarme en una cámara y contar mi verdad. Yo estoy tranquilo porque sé que no hubo ningún abuso”, expresó.

Luego, Contardi continuó: “Confié en lo que dijeron los chicos y la Justicia y sé que es así. Ella hizo la denuncia en agosto y, cada vez que el juzgado falló en favor mío, aparece un titular nuevo”.

"Los nenes son rehenes de una guerra que solo ella sabe". G-plus

“Tuve la suerte de ver a los nenes alguna que otra vez a la salida del colegio, si es que ella los mandaba cuando me tocaba buscarlos a mí. Los nenes son rehenes de una guerra que solo ella sabe”, manifestó el exmarido de la modelo.

CLAUDIO CONTARDI APUNTÓ CONTRA JULIETA PRANDI POR NO PODER VER A SUS HIJOS

Claudio Contardi apuntó sin filtros conta Julieta Prandi por no poder ver a sus hijos: “Que en este momento no pueda ver a mis hijos es por pura y exclusiva decisión de la mamá”.

“Porque en este momento no tengo nada judicial que me impida estar con ellos”, sentenció Contardi a la ONG que lo entrevistó.