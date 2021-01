Claudia Villafañe "salvó" a Vicky de un tremendo error y la Griega terminó llorando: "Son lágrimas de emoción"

En una gala de muchísima tensión en MasterChef Celebrity, Vicky Xipolitakis consiguió subir al balcón, luego de empatar en la semana con Belu Lucius y Analía Franchín, gracias a un increíble sabayon… ¡que estuvo a punto de ser un verdadero desastre!

Gracias a Claudia Villafañe la Griega consiguió no hacer una preparación incomible ya que en plena tarea, en vez de utilizar las yemas para el plato Vicky metió claras. Advertida del error, la exesposa de Diego Maradona no dudó. “Dejó la clara y tiró la yema… Vicky se hace con la yema”, le dijo, acercándose a su mesada. A pleno con el desafío, la vedette se mostró agradecida. “¡Ay, puse la clara! Me confundí. Gracias, Clau”, dijo, mientras tiraba todo y volvió desde cero.

Y aunque comenzó con un error garrafal, al final Vicky consiguió imponerse a sus compañeras y convertirse en la primera de las seis semifinalistas. Feliz, no pudo evitar llorar. “Son lágrimas de emoción. Me están costando un montón de cosas. Muchísimas gracias. Son como que comienza a venir todo lo bueno. Me hizo muy bien venir acá porque venía de pasarla un poco mal. Gracias”, expresó Vicky Xipolitakis, súper sensibilizada.