Claudia Villafañe se prepara con todo para Masterchef Celebrity: "Vine a divertirme, pero quiero ganar"

Con un “muy pronto” Telefe anuncia MasterChef Celebrity y -poco a poco- van presentando a los famosos que se animarán a probarse en los fuegos. Una de las esperadas es Claudia Villafañe, quien ya desde su presentación promete cocina tradicional argentina, además de mostrarse muy competitiva.

“Mi fuerte son los ñoquis que aprendí de mi abuela paterna cuando era muy chica. Me encanta recibir a mi familia, a mis amigos y darles un plato de ñoquis amasados por mí”, contó, en una video que colgó la cuenta oficial del reality, sobre sus dotes culinarios y también sus puntos débiles. “No sé hacer nada que sea raro. Sé hacer lo que hace cualquier mujer en su casa para agasajar a su familia. Ningún plato raro y complicado. No sé qué va a ser de mí cuando me toque hacerlo”, aseguró, divertida sobre el ciclo que esta temporada conduce Santiago del Moro.

“No como ni mondongo ni pulpo. Esas cosas me dan un poco de impresión”, afirmó la empresaria que en cambio tiene como comida favorita las milanesas. “Vine a divertirme, pero quiero ganar, por supuesto. Una vez que estás adentro querés ganar, pero me vine a pasarla lindo y a aprender. Espero poder ir pasando etapas y llegar adelante”, finalizó Claudia Villafañe, decidida a llevarse el premio mayor de MasterChef Celebrity.