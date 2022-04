Claudia Villafañe opinó del noviazgo de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo: "Si es feliz, bienvenido quien la acompañe"

La opinión de Claudia Villafañe sobre la relación de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo es por demás valiosa, y por eso resultó llamativo la diplomática respuesta que dio cuando le comentaron que su hija menor estaba enamorada.

"Yo quiero la felicidad de mis hijas y si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola", aseguró la campeona de MasterChef Celebrity 1 en una entrevista telefónica con Flor de Equipo, sin siquiera mencionar a su yerno.

En un primer momento, Claudia se había manifestado lacónica, en medio de rumores de que Dalma Maradona no aprobaría un casamiento de su hermana con el ex de Jimena Barón: "Gianinna está bien por suerte".

CLAUDIA VILLAFAÑE JUSTIFICÓ SU PRUDENCIA SOBRE GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO

En esa misma charla, Claudia se justificó su cautela frente: "No me gusta hablar de los temas cuando ellos no los hablan. Si ellos lo hablaran, no habría problemas. Pero yo no".

"Si mis hijas son felices yo soy feliz. Yo comparto la felicidad de ellas. Porque después me dicen '¿para qué hablas de mis cosas si yo no hablo de las tuyas?' Hay que cuidarse un poco", zanjó Claudia Villafañe la polémica por su poca efusividad.