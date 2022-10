Claudia Villafañe habló de la canción que Jimena Barón le habría dedicado a Gianinna Maradona

Lejos de que La Araña, el tema que le habría dedicado Jimena Barón a Gianinna Maradona (quien era su amiga y comenzó una historia de amor con Daniel Osvaldo, con quien tiene a su pequeño, Momo) quedara en el pasado, Claudia Villafañe no estuvo ajena a las repercusiones de esta canción.

“¿Qué opinás que Jimena Barón la trató de traidora a Gianinna Maradona?”, quiso saber el cronista de LAM. A lo que Claudia fue contundente con su postura: “No voy a opinar de nada, besos a todos. Chicos, chau”.

“No es que no quiera hablar con vos, no quiera hablar con nadie. Tengo un programa, estoy saliendo y me parece que no da. No voy a hablar del tema”, repitió, dejando en claro que no es su intención hablar de su hija en medio del escándalo.

Más sobre este tema Sugestivo posteo de Gianinna Maradona tras especularse que la nueva canción de Jimena Barón está dedicado a ella: "Siempre es grato masacrar al que no vive como yo"

Por último, después de que le contaran que “Gianinna contestó (al hit de Jimena Barón) con una historia en Instagram”, Villafañe cerró, sin tapujos: “No lo vi, la verdad que no. No tengo tanto tiempo de ver tanto el Instagram. Me encanta chusmear, como a todos, pero no tengo tiempo”.

Más sobre este tema Pampito en Ciudad: toda la verdad sobre La Araña, la canción que Jimena Barón le dedicó a Gianinna y Osvaldo

JIMENA BARÓN HABLÓ DE LA ARAÑA, DANIEL OSVALDO Y GIANINNA MARADONA

A poco de lanzar La Araña, el tema que estaría inspirado en el dolor que sintió después de que Gianinna Maradona (quien fue su gran amiga) comenzara una nueva historia de amor con Daniel Osvaldo (su ex, con quien tiene a su hijo, Morrison), Jimena Barón rompió el silencio y habló de la gran coincidencia que se dio cuando presentó su canción.

Indagada por el día que eligió dar a conocer su flamante hit, casualmente al mismo momento que Daniel confirmó su separación de Gianinna, Jimena expresó en una nota que dio para LAM: “Sí, un marketing imposible de calcular. Imaginate, ni idea”.

“Fue el mismo día y no estaba pautado, cuando lanzás un tema tenés que avisar tres semanas antes”, agregó, dejando en claro que no planeó esta movida.

"A MÍ ME IMPORTA EL PAPÁ DE MOMO PORQUE ES SU PAPÁ Y YO QUIERO QUE ESTÉ BIEN PARA, AUTOMÁTICAMENTE, TENER UN HIJO QUE ESTÁ CONTENTO". G-plus

Por último, la cantante sorprendió al hablar de su ex: “A mí me importa el papá de Momo porque es su papá y yo quiero que esté bien para, automáticamente, tener un hijo que está contento”.