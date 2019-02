Claudia Ciardone (39) es de las personas que cree en las segundas oportunidades, más si de amor se trata. Tras un impasse de unos meses, la modelo se reconcilió con Carlos, un empresario del rubro informático de 50 años.

Dividida entre Buenos Aires y Córdoba, provincia que recorre como protagonista de El plan, la comedia teatral donde trabaja junto a René Bertrand, Gabriel "Pacotillo" Almirón y Adriana Mendoza, la diosa le abrió su corazón a Ciudad: “Con Carlos estamos juntos desde finales del año pasado. Antes estuvimos un tiempo juntos y nos separamos porque no coincidimos en los momentos. Creo que fue una decisión acertada de los dos, porque hoy podemos estar en el mejor de los momentos. Nos habían quedado cosas pendientes, pero ahora nos dimos otra chance y estamos re bien”.

-¿Estás enamorada?

-Sí, estoy muy enamorada. Carlos me hace sentir plena, me completa en todos los sentidos. Además, es re lindo. Es como yo, que no aparenta la edad que tiene.

-¿Te gustaría formar una familia propia con él?

-Casarme no es algo q me inquiete. El matrimonio es una institución social. Por ahora me dejo llevar por el amor. Quizás en algún momento sí me case, pero realmente no lo sé. Sí me gustaría tener un hijo, ¡pero uno solo y más adelante! Ja, ja.

Este nuevo reencuentro se dio de Casualidad en Punta del Este, donde vacacionaban tanto Claudia como Carlos y sus “hijos divinos”, tal como se ve en sus posteos de Instagram. En abril pasado, Claudia Ciardone había blanqueado su romance ante este sitio: "Somos novios hace seis meses, pero claramente nos estamos conociendo, todavía no convivimos".