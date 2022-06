Claudia Albertario se separó de Jerónimo Valdivia tras 14 años juntos: "Podrían terminar en Tribunales"

Claudia Albertario saltó a la fama con un comercial de celulares en 1999 y, pese a que ya tenía una carrera en los medios, ese fue su trampolín a mejores papeles hasta que unos años después se radicó en 2014 en los EEUU con Jerónimo Valdivia, de quien se acaba de separar.

En Socios del espectáculo, Paula Varela la calificó como la “mega famosa que fue un boom”. “Estuvo en las tapas de todas las revistas, salía en la T, y sigue siendo súper sexy. Ha hecho de todo”, dijo Paula y Rodrigo Lussich recordó que trabajó con ella en una revista de Carmen Barbieri.

“Ella está un poco triste porque me dicen que la separación, no te digo que fue de común acuerdo porque eso no existe y no lo creemos, pero sí que venían en crisis desde hace un tiempo”, dijo Varela, que agregó que ella decidió volver a la Argentina.

COPFIRMAN QUE CLAUDIA ALBERTARIO SE SEPARÓ DE JERÓNIMO VALDIVIA

“Ellos se conocieron en la noche, con amigos en común. De hecho, cuando ella lo presentó en los medios no lo conocía nadie”, agregó Paula, y reveló que los presentó Moria Casán. “Él se tuvo que alojar en un hotel”, señaló Lussich.

“Él tiene minas de petalita, de donde se extrae litio. Tienen dos hijos en común divinos”, recordó Paula Varela mientras Mariana Brey apuntó que “ya habían tenido una participación”, aunque salieron airosos. La pareja se casó en 2014 en Miami.

“Ellos están casados y pueden terminar en Tribunales. Si bien se separaron bien, estaría bueno dividir las cositas”, cerró Paula Varela antes de activar la bomba de su separación de Jerónimo Valdivia con quien tuvo a Simona en 2009 y a Dante Apolo en 2017.