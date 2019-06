Claribel Medina contó la situación límite que vivió con el alcohol y terminó con el alejamiento de su hija Agostina

Una tarde muy movilizante tuvo Incorrectas con la visita de Claribel Medina (57) y su hija Agostina Alarcón (25), también actriz y fruto del matrimonio de la puertorriqueña con Pablo Alarcón (72). Tras confesar que fue adicta al alcohol, madre e hija contaron juntas cómo estuvieron distanciadas por la enfermedad y cómo consiguieron volver a acercarse.

“Esta es una mochila que yo me la tengo que sacar de encima, porque es una manera de llevar el mensaje. Es una forma de agradecer, de decir que cuando uno no sabe cómo resolver una dificultad que es una adicción, tiene que buscar urgente ayuda. Uno muchas veces vive negándolo durante años y eso justamente perjudicó mucho la relación con Agostina, entre nosotras dos hubo un quiebre”, relató Claribel sobre su decisión de sincerarse sobre la adicción que tuvo hasta el año pasado.

Claribel: "Yo tengo la señal del día que no pude reaccionar frente a algo muy duro. Esta cicatriz me la hice un día que salí corriendo a buscar ayuda. Estaba alcoholizada y tuve un accidente". G-plus

Agostina también se abrió en el living de Moria Casán: “Es muy difícil cuando una persona está mal y vos querés ayudarla a salir de ese lugar y que la persona te diga un día ‘sí, voy a salir’ y al día siguiente vuelve a repetir el error. Eso se va sumando y un día uno dice ‘basta, yo también necesito un respiro’ y la forma de reaccionar es alejándote. Por eso me fui de casa a vivir con mi papá. No sé cuántos años estuvimos sin hablar. Bah, nos hablábamos mal”, recordó, mientras Claribel y Moria Casán se mostraban sensibilizadas hasta las lágrimas. “Yo como mamá insistía, la llamaba todos los días, la iba a buscar. Ella estaba con su dolor y no me podía mirar a los ojos”, se lamentó la exconductora de Cuestión de peso.

También Claribel y Agostina rememoraron una situación límite que hizo que la joven decida dejar de vivir con su madre para establecerse con su padre: “Yo tengo la señal del día que no pude reaccionar frente a algo muy duro. Esta cicatriz me la hice un día que salí corriendo a buscar ayuda. Estaba alcoholizada y tuve un accidente”, dijo, mientras mostraba una marca en su brazo.

Agostina: "Yo estaba en quinto año, estaba en el último año de la escuela, escuché ruidos y pensé ‘de nuevo mamá’". G-plus

La animadora contó que es fanática de las plantas y que en la noche las regaba, hasta un día que estando alcoholizada quiso agarrar una maceta de vidrio que tenía colgada. “Me agarraba la soledad, el dolor o la angustia con cuidar las plantas, una cosa de locos”, recordó sobre el incidente en el que terminó con un gran corte y tuvo que pedirle auxilio a su hija. “Yo estaba en quinto año, estaba en el último año de la escuela, escuché ruidos y pensé ‘de nuevo mamá’. ‘No voy a salir de la cama, que se joda’, pensé por dentro”, sin embargo al ver la desesperante situación, auxilió a su madre y se fueron a una clínica. “Intenté hacerle torniquete con un repasador como en las películas, con lo que tenía”, relató, con dolor.