En tan solo siete meses de pareja con Martín Baclini (35) la vida de Cinthia Fernández (28) experimentó un cambio radical para mejor, tal como ella misma admite. Envuelta en un divorcio controvertido con Matías Defederico (28), padre de las mellizas Charis y Bella (5), y de Francesca (4), la flamante panelista de Los Ángeles de la Mañana justificó con lujo de detalles los elogios que le dedicó al empresario rosarino.

"La llegada de Martín a nuestras vidas fue fundamental, no solo para mí sino para ellas. A mí me equilibró en todos los sentidos, me enseñó un montón de cosas, es una persona para mirarla, admirarla, observarla y sacarle jugo a todo lo que te da día a día". G-plus

En diálogo con la revista Pronto, la bailarina aseguró que Baclini significó una influencia positiva no solo para ella, sino para sus tres hijas: “Su llegada a nuestras vidas fue fundamental, no solo para mí sino para ellas. A mí me equilibró en todos los sentidos, me enseñó un montón de cosas, es una persona para mirarla, admirarla, observarla y sacarle jugo a todo lo que te da día a día. Sus palabras, enseñanzas, sus abrazos. A mí me formó como mujer”.

"Siento que agarró a una adolescente, la formó y la convirtió en una mujer. Me enseña todos los días muchísimas cosas Lo escucho y aprendo no solo de la vida sino también de los negocios". G-plus

Ante la potencia de sus declaraciones, la diosa insistió: “Es lo que siento. Siento que agarró a una adolescente, la formó y la convirtió en una mujer. Me enseña todos los días muchísimas cosas. Lo escucho y aprendo no solo de la vida sino también de los negocios. Me enseña sobre cuestiones comerciales, personales, de pareja. Y con mis hijas es un sol, les abrió el corazón. Él no tiene hijos, hizo todo muy cuidadosamente y manejó los tiempos de él y de ellas con mucho respeto. Los cinco aprendimos a ir haciendo las cosas despacio, y sin invadirnos, y eso dio muy buenos resultados porque fue todo muy natural. Eso queríamos y es una experiencia difícil de manejar”.

"Al principio fue muy difícil, me tuvo mucha paciencia y eso demuestra que su amor es realmente verdadero porque para estar con una mujer como yo realmente me tenés que amar mucho". G-plus

Por otra parte, Cinthia sustentó sus dichos en el complejo contexto de la escandalosa separación de Defederico y su condición de madre soltera: “Fue muy difícil, me tuvo mucha paciencia y eso demuestra que su amor es realmente verdadero porque para estar con una mujer como yo realmente me tenés que amar mucho”. Al final, Cinthia Fernández resumió los aspectos beneficiosos de su relación con Martín Baclini, ¿y le dedicó un palito por elevación a Matías Defederico?: “Me trajo paz, estabilidad, tranquilidad, madurez, alegría. Mucha alegría y amor sano. Me trajo todo eso”.